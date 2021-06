Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville, Saône-et-Loire Les trésors de Berzé la Ville Berzé-la-Ville Berzé-la-Ville Catégories d’évènement: Berzé-la-Ville

Les trésors de Berzé la Ville 2021-07-14 – 2021-07-14 Parking à l'entrée du village Le bourg

Berzé-la-Ville Saône-et-Loire Berzé-la-Ville 15 15 EUR Découvrons ensemble les trésors de Berzé la ville lors d’une balade commentée de 2h00. Nous découvrirons ensemble les extérieurs de la chapelle des moines, des fours à gypse et de l’église Notre Dame. Puis nous partirons pour l’ascension de la Roche Coche où nous dégusterons un vin de la région en profitant d’un magnifique panorama.

15 EUR