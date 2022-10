« Les Trésors d’Asie, une invitation au voyage »

2022-10-14 – 2022-10-15 Cette exposition est consacrée à la variété et à la richesse des arts asiatiques. Né à Rethel, Paul LUCE a rassemblé tout au longde sa carrière en Indochine, une collection d’objets de diverses influences et pays. Ces objets, révélateurs des pratiquesculturelles locales du tournant du XXème siècle et d’un goût occidental certain pour le « japonisme », sont également le refletd’un pan de l’histoire française restée méconnue. Le Médiathèque-Musée vous embarque pour un voyage passionnant, pourpetits et grands. dernière mise à jour : 2022-10-14 par

