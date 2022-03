Les trésors cachés de Libourne avec la MasterbOixe – visite en famille Villegouge Villegouge Catégories d’évènement: Gironde

Villegouge

Les trésors cachés de Libourne avec la MasterbOixe – visite en famille Quai Général d'Amade Capitainerie de Libourne Villegouge

2022-04-12

Villegouge Gironde Villegouge EUR 5 10 Partez en famille à la découverte des trésors de Libourne avec Sandrine, guide touristique, grâce à sa MasterbOix, inspirée du célèbre jeu Mastermind. Sur fond d’histoires de la Bastide, les enfants auront à répondre aux énigmes pour retrouver la

bonne combinaison des couleurs.

En récompense, une friandise concoctée par un des artisans locaux.

De 6 à 12 ans. Boixeda

Quai Général d’Amade Capitainerie de Libourne Villegouge

Lieu Villegouge Adresse Quai Général d'Amade Capitainerie de Libourne Ville Villegouge

Les trésors cachés de Libourne avec la MasterbOixe – visite en famille Villegouge 2022-04-12

Villegouge Gironde