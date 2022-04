Les trésors cachés de la réserve Plounérin, 27 juillet 2022, Plounérin.

Les trésors cachés de la réserve Plounérin

2022-07-27 – 2022-07-27

Plounérin Côtes d’Armor Plounérin

Découvrez la Réserve naturelle régionale de Plounérin et ses milles facettes à travers ses animaux emblématiques : chevaux de Camargue, vaches écossaises, papillons, libellules et autres insectes. Partez sur leurs pistes, découvrez leurs milieux de vie et laissez-vous conter leurs drôles d’histoires. En octobre, cette balade mettra à l’honneur les animaux d’automne et le breton : cette langue nous apprend pleins de choses sur la nature.

maisondulittoral@lannion-tregor.com +33 2 96 38 33 84

Plounérin

