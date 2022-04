“Les trésors cachés autour de la Place des Vosges” Maison de Victor Hugo, 30 mars 2022, Paris.

. BALADE et GOUTER

L’art est aussi dans la rue ! Le Café Mulot & “Voulez-vous Paris avec moi ?” vous donnent rendez-vous pour une balade street-art autour de la Place des Vosges qui nourrira la curiosité des petits comme des grands. Une sortie idéale en famille, à vivre entre enfants et adultes, adaptées même aux tout-petits en poussette.

Ce printemps, le Café Mulot s’associe à Camille Hédouin Street-art]] , notre guide préférée pour découvrir l’art urbain parisien. Par son expérience de plus de 3 ans dédiés à créer des parcours originaux, uniques et totalement adaptés aux familles, Camille vous initiera au street art. Elle a déjà conquis des centaines de promeneurs. Vous ne regarderez plus les rues parisiennes de la même manière !

Camille, le chef Fabien Rouillard et toute l’équipe du Café Mulot – Place des Vosges, vous ont concocté une formule balade + goûter vraiment kids-friendly. RDV un mercredi par mois pour passer un moment en famille qui ravira les pupilles des enfants et les papilles des parents, et réciproquement.

Au programme :

1h de balade au départ de @maisonsdevictorhugo , pour découvrir le street-art, les Space Invaders, et les autres trésors cachés autour de la Place des Vosges.

Puis, pour se poser et se requinquer après cette chouette exploration urbaine, une formule goûter composée d’un thé ou chocolat chaud et d’une pâtisserie au choix, à savourer au Café Mulot.

vous invite à réserver dès à présent vos places ici : https://www.eventbrite.fr/…/billets-les-tresors-cach

Les 4 dates actuellement programmées (de 15h à 17h environ):

Mercredi 30 mars 2022

Mercredi 13 avril 2022

Mercredi 18 mai 2022

Mercredi 15 juin 2022

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1567783746928316/1567783750261649/ 0182830380 camille@vvpam.com https://www.facebook.com/cafemulot https://www.facebook.com/cafemulot https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-tresors-caches-de-la-place-des-vosges-balade-gouter-au-cafe-mulot-299036806137?fbclid=IwAR3zn8kkbQ-3tcvodKcnRkhJAV7k0p88kFItQSByNKqvf-8PWE-StQnVBlk

PLACE DES VOSGES