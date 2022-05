“Les trésors cachés autour de la Place des Vosges” Maison de Victor Hugo, 25 mai 2022, Paris.

Le mercredi 25 mai 2022

de 15h00 à 17h00

Le mercredi 15 juin 2022

de 15h00 à 17h00

.

L’art est aussi dans la rue ! Le Café Mulot & “Voulez-vous Paris avec moi ?” vous donnent rendez-vous pour une balade street-art autour de la Place des Vosges qui nourrira la curiosité des petits comme des grands. Une sortie idéale en famille, à vivre entre enfants et adultes, adaptées même aux tout-petits en poussette.

Ce printemps, le Café Mulot s’associe à Camille Hédouin Street-art, notre guide préférée pour découvrir l’art urbain parisien. Par son expérience de plus de 3 ans dédiée à créer des parcours originaux, uniques et totalement adaptés aux familles, Camille vous initiera au street art. Elle a déjà conquis des centaines de promeneurs. Vous ne regarderez plus les rues parisiennes de la même manière !

Camille, le chef Fabien Rouillard et toute l’équipe du Café Mulot – Place des Vosges, vous ont concocté une formule balade + goûter vraiment kids-friendly. RDV les mercredi 25 mai et 15 juin pour passer un moment en famille qui ravira les pupilles des enfants et les papilles des parents, et réciproquement.

Au programme :

– 1h de balade au départ de @maisonsdevictorhugo , pour découvrir le street-art, les Space Invaders, et les autres trésors cachés autour de la Place des Vosges.

– Puis, pour se poser et se requinquer après cette chouette exploration urbaine, une formule goûter composée d’un thé ou chocolat chaud et d’une pâtisserie au choix, à savourer au Café Mulot dans le magnifique cadre de la Maison Victor Hugo.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1567783746928316/1567783750261649/ camille@vvpam.com https://www.facebook.com/cafemulot https://www.facebook.com/cafemulot https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-tresors-caches-de-la-place-des-vosges-balade-gouter-au-cafe-mulot-299036806137?fbclid=IwAR3zn8kkbQ-3tcvodKcnRkhJAV7k0p88kFItQSByNKqvf-8PWE-StQnVBlk

Maison Mulot Camille de Voulez Vous Paris Avec Moi et Chef Fabien Rouillard