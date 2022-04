Les très grandes visites privées de Thomas Volatier

2022-04-29 21:30:00 – 2022-04-29 Entrer au Château des Rêves – Le Château Opéra, c'est comme entrer dans un songe où l'architecture et l'histoire se mélangent à la fantasmagorie pour que la vie soit partout. Les anecdotes se glissent entre chaque interstice de la grande demeure familiale, les détails dansent comme dans un bal insolite et le temps ne semble pas avoir de prise sur notre domaine vieux de 1000 ans. Je vous invite précisément à prendre le temps, à le kidnapper l'espace d'une parenthèse pour approfondir cette œuvre d'art toute de pierre, d'histoire, de végétal et d'ingéniosité. Et je vous ouvrirai exceptionnellement les portes de salons habituellement fermés.​​​​​​​ Laissez-vous conter une histoire unique en France…

