LES TREMBLEMENTS DU MONDE Château-Gontier-sur-Mayenne, 10 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES TREMBLEMENTS DU MONDE 2022-03-10 – 2022-03-10 Château-Gontier 4 bis Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Depuis le 18e siècle, l’art s’est attaché à exprimer le mélange d’attraction et de répulsion que l’on éprouve face aux manifestations déchaînées de la nature. Le renouveau de cette notion de sublime dans un contexte contemporain montre la persistance de notre fascination pour la « nature trop loin », selon l’expression de Victor Hugo, et la continuité d’une iconographie du Sublime. Elle témoigne aussi de la mutation profonde de notre relation à la nature, caractérisée par l’émergence d’une conscience environnementale et d’une vigilance inquiète. Les catastrophes naturelles récentes (tsunamis, cyclones, séismes), amplifiées par leur impact sur des sites industriels ont aiguisé la conscience d’un équilibre fragile, que répercute l’art contemporain dans une très grande richesse de formes.

A partir de 15 ans.

Nombre de places limité, sur inscription.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Imaginée à partir de l’exposition «Sublime»*, cette conférence explore la fascination ambivalente qu’exerce sur nous la tourmente des éléments.

