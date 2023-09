Vendanges 2023 Les Treilles de la Reine Blanche Les Treilles de la Reine Blanche Curçay-sur-Dive, 30 septembre 2023, Curçay-sur-Dive.

Curçay-sur-Dive,Vienne

à partir de 9h30, découvrez la technique de vendange de la vigne à l’ancienne

à 11h15, visite guidée des Treilles de la Reine Blanche par Vincent Aguillon (animateur de pays)

de 14h30 à 18h :

à 14h30, rallye découverte du village proposé par l’Office de Tourisme du Pays Loudunais

à 15h30, visite guidée des Treilles de la Reine Blanche par Vincent Aguillon (animateur de pays)

Tous en carriole avec les Loustiks du Vivier vous invitent à des balades gratuites

Et toute la journée, des animations diverses comme l’exposition d’anciens matériels, assister au pressage des fruits, et déguster les moûts de raisin, constructions d’hôtels à insectes avec l’association Arbrissel, structures gonflables et jeux en bois pour les enfants..

2023-09-30

Les Treilles de la Reine Blanche

Curçay-sur-Dive 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



from 9:30 am, discover the old-fashioned vine harvesting technique

at 11:15 am, guided tour of Les Treilles de la Reine Blanche by Vincent Aguillon (local guide)

2:30 pm to 6 pm:

at 2.30pm, village discovery rally organized by the Pays Loudunais Tourist Office

at 3.30pm, guided tour of Les Treilles de la Reine Blanche by Vincent Aguillon (local guide)

Tous en carriole with the Loustiks du Vivier invite you on free rides

And all day long, various activities such as an exhibition of old equipment, fruit pressing and grape must tasting, construction of insect hotels with the Arbrissel association, inflatable structures and wooden games for children.

a partir de las 9.30 h, descubra la vendimia a la antigua usanza

a las 11.15 h, visita guiada a Les Treilles de la Reine Blanche por Vincent Aguillon (guía local)

de 14:30 a 18:00 h:

a las 14.30 h, rally de descubrimiento del pueblo organizado por la Oficina de Turismo del País Loudunais

a las 15.30 h, visita guiada de Les Treilles de la Reine Blanche por Vincent Aguillon (guía local)

Tous en carriole con los Loustiks du Vivier le invitan a paseos gratuitos

Y durante todo el día, podrá disfrutar de diversas actividades, como una exposición de equipos antiguos, una sesión de prensado de frutas y una degustación del mosto de uva, hoteles de insectos construidos por la asociación Arbrissel, estructuras hinchables y juegos de madera para niños.

ab 9.30 Uhr, entdecken Sie die Technik der Weinlese nach alter Art

um 11.15 Uhr: Führung durch die Treilles de la Reine Blanche mit Vincent Aguillon (animateur de pays)

von 14:30 bis 18:00 Uhr :

um 14:30 Uhr, Entdeckungsrallye durch das Dorf, angeboten vom Office de Tourisme du Pays Loudunais

um 15.30 Uhr, geführte Besichtigung der Treilles de la Reine Blanche durch Vincent Aguillon (animateur de pays)

Tous en carriole mit den Loustiks du Vivier laden Sie zu kostenlosen Ausflügen ein

Und den ganzen Tag über gibt es verschiedene Animationen wie die Ausstellung alter Geräte, das Zuschauen beim Pressen von Früchten und die Verkostung von Traubenmost, den Bau von Insektenhotels mit dem Verein Arbrissel, Hüpfburgen und Holzspiele für die Kinder.

