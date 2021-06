Les Traverses de Juin, festival de marionnettes en plein air Square des Grès, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

Square des Grès, le samedi 19 juin à 11:00

Le samedi 19 juin, les marionnettes sortent du Théâtre aux Mains Nues et investissent les espaces publics du quartier Saint-Blaise à travers des spectacles et ateliers ! Vous aurez l’occasion de découvrir que La forêt ça n’existe pas, d’aller à la rencontre du petit Apö et de ses graines magiques, d’apprendre à fabriquer des marionnettes et de savourer des capsules marionnettiques variées avec les Courtes scènes en marionnettes. Un concert accoustique viendra conclure cette journée de fête ! Programme ([en téléchargement ici)](http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/files/SaisonFiles/Les%20Traverses%20de%20juin%20-%20festival%20de%20marionnettes%20en%20plein%20air_60b8acbadd1f3.pdf) : Et le [dossier de presse c’est par là !](http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/files/SaisonFiles/Dossier%20de%20presse%20des%20Traverses%20de%20Juin_60bf7a4321998.pdf) 11h et 14h SPECTACLE [Apö – Cie Les Ailes de Samare](http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/programmation/apo/110) Théâtre de papier et d’objets Tout public à partir de 5 ans – 35mn 12h et 17h SPECTACLE [La forêt ça n’existe pas](http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/Spectacle/111) – Kristina Dementeva et Pierre Dupont Muppets sur table Tout public à partir de 6 ans – 20mn 11h45, 14h45 et 17h30 SPECTACLE [Courtes scènes en marionnette](http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/Spectacle/112)s #1 – Elèves du Théâtre aux Mains Nues Tout public à partir de 5 ans – de 10 à 30mn 15h30 et 16h15 ATELIER [Fabrication de marionnettes](http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/Spectacle/114) Tout public à partir de 5 ans – 45mn 15h30 ATELIER Ados/adultes [Manipulation de marionnettes](http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/Spectacle/115) Ados/adultes dès 12 ans – 1h30 18h CONCERT [Clémence Leh](http://www.theatre-aux-mains-nues.fr/programmation/concert-de-clemence-leh/113)

Entrée libre

Le festival des Traverses de Juin revient cette année avec de nombreux spectacles de marionnettes et ateliers à découvrir dans un cadre de verdure : le square des Grès à Paris (20e) !

Square des Grès 57 rue Vitruve 75020 Paris Paris Quartier de Charonne Paris



