L’Alliage, le vendredi 24 juin à 18:00

**par Jean PIRAUD, ingénieur géotechnicien diplômé de l’Ecole des Ponts et Chaussées ** Pendant des siècles, les voies de communications transalpines ont été une nécessité vitale pour la Maison de Savoie, qui possédait des territoires à la fois côté France (duché de Savoie, comté de Nice, et côté Italie (Piémont puis Sardaigne et Ligurie). C’est ainsi que la cour de Savoie traversait les Alpes plusieurs fois par an d’abord à dos de mulets, puis en diligences, en transportant ses meubles et ses trésors ! Mais ces chemins étaient bien peu praticables en hiver. Une première route carrossable a été ouverte en 1806 sous l’ordre de Napoléon par le col du Mont-Cenis. Plus tard, la Savoie a entrepris de creuser le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, long de 13 km et qui a ouvert en 1871 ; pour la première fois, de grands trains ont pu franchir les Alpes et relier l’Italie au reste de l’Europe en toutes saisons. Aujourd’hui ce sont les TGV France-Italie qui passent dans le vieux tunnel du Mont-Cenis. Cette conférence présentera les évolutions des voies de communication à travers Alpes et les différents enjeux liés à celles-ci. Entrée libre – sans réservation Bar de l’Alliage ouvert 1h avant + après la conférence

Dans le cadre de la programmation des Grandes conférences de l’Alliage

L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret



2022-06-24T18:00:00 2022-06-24T19:30:00