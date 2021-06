Quettehou Quettehou Manche, Quettehou « Les Traversées Tatihou » > Notre forêt racontée par les pygmées AKA Quettehou Quettehou Catégories d’évènement: Manche

Quettehou Manche Dans le cadre des Traversées Tatihou.

En plein air à Quettehou. Depuis 2009 Dominique Chevaucher et Camel Zekri partagent des balades en pleine nature avec les Pygmées Aka. Ils racontent que chez eux, ils grimpent aux arbres pour aller chercher du miel. C’est une façon de montrer que l’on est devenu un homme, que l’on peut nourrir sa famille. Prosper Kota, Jean-Pierre Mongoa, Honoré Gbako aiment raconter la vie des Pygmées Aka en forêt normande. Un autre regard sur notre forêt à ne manquer sous aucun prétexte. rendez-vous sur le parking de Quettehou. Dans le cadre des Traversées Tatihou.

