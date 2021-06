« Les Traversées Tatihou » > M’Buru Barfleur, 24 août 2021-24 août 2021, Barfleur.

« Les Traversées Tatihou » > M’Buru 2021-08-24 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-24

Barfleur Manche

Dans le cadre des Traversées Tatihou.

Concert Sénégal, France, imaginaire, du blues aux accents griots

Paamath N’diaye au chant et Jean-Paul Raffit à la guitare électrique proposent un univers proche du blues dans lequel l’on perçoit l’écho de la mélopée africaine, les accents de la « griotique », le diaphane d’un blues sahélien. Deux artistes qui tressent leurs valeurs et leurs inspirations autour du « buru »*.

Un véhicule troubadour subtil et sensible pour apprivoiser les inquiétudes du monde.

* Le « Buru » est un dialecte imaginaire qui nous plonge au cœur d’une Afrique immémoriale. Mais buru existe aussi dans les Pyrénées, en basque, pour désigner la tête, la montagne, l’extrémité du monde des vivants.

« Un petit trésor de voix sublimes, de mélodies magiques et d’humanité profonde.

Dans le cadre des Traversées Tatihou.

Concert Sénégal, France, imaginaire, du blues aux accents griots

Paamath N’diaye au chant et Jean-Paul Raffit à la guitare électrique proposent un univers proche du blues dans lequel l’on perçoit l’écho de la…

Dans le cadre des Traversées Tatihou.

Concert Sénégal, France, imaginaire, du blues aux accents griots

Paamath N’diaye au chant et Jean-Paul Raffit à la guitare électrique proposent un univers proche du blues dans lequel l’on perçoit l’écho de la…

Dans le cadre des Traversées Tatihou.

Concert Sénégal, France, imaginaire, du blues aux accents griots

Paamath N’diaye au chant et Jean-Paul Raffit à la guitare électrique proposent un univers proche du blues dans lequel l’on perçoit l’écho de la mélopée africaine, les accents de la « griotique », le diaphane d’un blues sahélien. Deux artistes qui tressent leurs valeurs et leurs inspirations autour du « buru »*.

Un véhicule troubadour subtil et sensible pour apprivoiser les inquiétudes du monde.

* Le « Buru » est un dialecte imaginaire qui nous plonge au cœur d’une Afrique immémoriale. Mais buru existe aussi dans les Pyrénées, en basque, pour désigner la tête, la montagne, l’extrémité du monde des vivants.

« Un petit trésor de voix sublimes, de mélodies magiques et d’humanité profonde.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par