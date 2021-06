« Les Traversées Tatihou » > Lucas Santtana, Brésil (chanson Bossa) Montfarville, 22 août 2021-22 août 2021, Montfarville.

« Les Traversées Tatihou » > Lucas Santtana, Brésil (chanson Bossa) 2021-08-22 – 2021-08-22

Montfarville Manche Montfarville

Dans le cadre des Traversées Tatihou. Lucas Santtana, avec deux « t », se présente seul sur scène avec un huitième album qui n’en finit pas de faire couler de l’encre. Le chanteur et guitariste brésilien tient son discours poétique et minimaliste au creux de sa voix feutrée et dévoile des compositions et arrangements entre pop et bossa nova. Un artiste dont le mysticisme musical nous transporte loin, quelque part où le ciel est vieux depuis longtemps.

