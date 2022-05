Les Traversées Tatihou Île Tahitou | Saint-Vaast-La-Hougue, 11 août 2022, Saint-Vaast-la-Hougue.

L’âme du festival **Les Traversées Tatihou,** c’est la mer, la nature et la musique… Les grandes marées commandent les dates du festival et les horaires de basse mer, le début et la fin des concerts. En 14 jours,le festival accueille plus de 10 000 personnes sur ses différents sites. Depuis 1994, l’île Tatihou et le continent résonnent aux sons des musiques traditionnelles ouvertes sur le monde. Le public assiste aux concerts sur Tatihou aux rythmes des marées descendantes et rejoint l’île à pied sur l’estran, couvert par la mer puis découvert. Le retour s’effectue alors que la marée remonte sous la vigilance accrue de l’équipe du festival. Les concerts ne peuvent donc excéder le laps de temps qui s’écoule lors de la marée basse. Avec sa programmation originale et curieuse, il donne en partage les musiques traditionnelles et du monde. Le temps des grandes marées du mois d’août, faites le plein d’iode, d’embruns et de musiques vagabondes. Les orteils dans le sable, les oreilles grandes ouvertes, rejoignez à pied l’île Tatihou, presqu’île à marée basse, un site d’exception pour un rendez-vous musical unique. Des concerts à quai, dans le Val de Saire, du cinéma, des animations, des rencontres, des stages, des bals vous attendent. Quand la mer se retire, le public arrive…

Un festival hors des sentiers battus, à vivre intensément, au croisement des cultures et des métissages.

Île Tahitou | Saint-Vaast-La-Hougue Ile Tahitou 50000 Saint-Vaast-La-Hougue



2022-08-11T18:00:00 2022-08-11T23:00:00;2022-08-12T18:00:00 2022-08-12T23:00:00;2022-08-13T18:00:00 2022-08-13T23:00:00;2022-08-14T18:00:00 2022-08-14T23:00:00;2022-08-15T18:00:00 2022-08-15T23:00:00