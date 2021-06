« Les Traversées Tatihou » > Ensemble Philéas, concert découverte des timbres instrumentaux pour les petites oreilles (0-3ans) Saint-Vaast-la-Hougue, 22 août 2021-22 août 2021, Saint-Vaast-la-Hougue.

« Les Traversées Tatihou » > Ensemble Philéas, concert découverte des timbres instrumentaux pour les petites oreilles (0-3ans) 2021-08-22 – 2021-08-22

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Dans le cadre des Traversées Tatihou. L’humeur de sa maman est le premier concept que saisit un bébé, en écoutant le rythme et le ton de sa voix : bien avant qu’il comprenne le langage, il comprend la musique sous-jacente. De même qu’il sait faire la différence entre des visages heureux et tristes, un bébé de 9 mois sait distinguer les musiques gaies et mélancoliques et repérer différents instruments.

La musique classique serait tellement bénéfique pour les bébés… que certains évoquent même « l’effet Mozart ».

Mais ces ateliers sont avant tout de formidables moments d’échanges intergénérationnels. Parents, grands-parents… tous se laissent gagner par la joie de partager des moments de pur bonheur avec les tout petits.

Une quinzaine de bébés et de parents sont installés sur des coussins autour des 5 musiciens, qui leur font découvrir une large variété de sons, de rythmes et d’émotions par de courts extraits interprétés par deux violons, un alto, un violoncelle et un hautbois. 9h30, 10h30? 11h30, 12h30.

