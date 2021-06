« Les Traversées Tatihou » > Concert Sahariennes (Algérie, Maroc, Sahara Occidental) Saint-Vaast-la-Hougue, 22 août 2021-22 août 2021, Saint-Vaast-la-Hougue.

« Les Traversées Tatihou » > Concert Sahariennes (Algérie, Maroc, Sahara Occidental) 2021-08-22 16:45:00 16:45:00 – 2021-08-22

Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Dans le cadre des Traversées Tatihou. Concert sous le chapiteau de l’Ile Tatihou.

Quatre grandes artistes venues des confins du Sahara sont réunies pour un concert événement !

Elles viennent des quatre côtés de cette frontière de sable, d’Algérie, du Maroc, de Mauritanie et du Sahara occidental, et défendent une culture commune. Leur musique est à la fois issue des traditions profanes ou sacrées, héritages berbères, touaregs, ou gnawa et résolument ancrées dans le quotidien.

Noura Mint Seymali, née d’une famille de griots, est la grande chanteuse mauritanienne de sa génération. La chanteuse Dighya Moh Salem porte son histoire de réfugiée sahraouie mais demeure une artiste tournée vers le futur. Souad Asla fait campagne pour promouvoir le patrimoine musical des femmes algériennes avec, entre autres, l’ensemble Lemma (déjà accueilli avec le Diwan de Biskra en 2019). Malika Zarra est une chanteuse marocaine qui partage son temps entre le Maroc, la France et les États-Unis.

Ces quatre musiciennes nous proposent une nouvelle aventure artistique, pour nous rappeler une évidence : les femmes du Sahara sont les virtuoses du quotidien, et les architectes d’un monde futur.

