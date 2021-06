« Les Traversées Tatihou » > Concert Lolomis, au-delà des Balkans, sorcellerie sans frontière Quettehou, 23 août 2021-23 août 2021, Quettehou.

« Les Traversées Tatihou » > Concert Lolomis, au-delà des Balkans, sorcellerie sans frontière 2021-08-23 – 2021-08-23

Quettehou Manche Quettehou

Dans le cadre des Traversées Tatihou. Les quatre musiciens de Lolomis raccordent le vieux fond nordique, balkanique et slave, avec le Caucase derrière, à une modernité musicale où se conjuguent les influences du hip hop et de l’électro. Leur tout nouvel album Red Sonja (avril 2020) pousse très loin l’expérimentation et la fusion et tient de la musique d’adoration. Partout le rituel, la prière aux divinités naturelles et l’aveu de l’amour dans la chair, la brûlure de passion sur les lèvres, les étreintes désordonnées, le chaos d’animalité. Beauté noire et teint clair, comme le chante Romane dans Morena. Plus qu’un concert, une expérience revigorante.

Dans le cadre des Traversées Tatihou. Les quatre musiciens de Lolomis raccordent le vieux fond nordique, balkanique et slave, avec le Caucase derrière, à une modernité musicale où se conjuguent les influences du hip hop et de l’électro. Leur tout…

Dans le cadre des Traversées Tatihou. Les quatre musiciens de Lolomis raccordent le vieux fond nordique, balkanique et slave, avec le Caucase derrière, à une modernité musicale où se conjuguent les influences du hip hop et de l’électro. Leur tout…

Dans le cadre des Traversées Tatihou. Les quatre musiciens de Lolomis raccordent le vieux fond nordique, balkanique et slave, avec le Caucase derrière, à une modernité musicale où se conjuguent les influences du hip hop et de l’électro. Leur tout nouvel album Red Sonja (avril 2020) pousse très loin l’expérimentation et la fusion et tient de la musique d’adoration. Partout le rituel, la prière aux divinités naturelles et l’aveu de l’amour dans la chair, la brûlure de passion sur les lèvres, les étreintes désordonnées, le chaos d’animalité. Beauté noire et teint clair, comme le chante Romane dans Morena. Plus qu’un concert, une expérience revigorante.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par