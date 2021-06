Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Manche, Saint-Vaast-la-Hougue « Les Traversées Tatihou » > Atelier vocal et de découverte musicale avec M’Buru Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue Catégories d’évènement: Manche

Saint-Vaast-la-Hougue

« Les Traversées Tatihou » > Atelier vocal et de découverte musicale avec M’Buru Saint-Vaast-la-Hougue, 23 août 2021-23 août 2021, Saint-Vaast-la-Hougue. « Les Traversées Tatihou » > Atelier vocal et de découverte musicale avec M’Buru 2021-08-23 – 2021-08-23

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Dans le cadre des Traversées Tatihou. Un atelier pour explorer par le son et la voix l’univers magique de MBuru.

En privilégiant des formes simples dans les structures et en utilisant le chant comme un véhicule de l’émotion au travers du son, nous pourrons partager avec des groupes musiciens amateurs la mise en place de petites séquences musicales qui, tout en restant ludiques, privilégieront la concentration et l’implication artistique. Jeunes musiciens et amateurs à partir de 10 ans. Dans le cadre des Traversées Tatihou. Un atelier pour explorer par le son et la voix l’univers magique de MBuru.

