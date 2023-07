Les traversées du Marais 2023 Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, 3 septembre 2023, Paris.

Le dimanche 03 septembre 2023

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Pour fêter la 9ème édition des Traversées du Marais, la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris se dévoile ! Ces 4 visites de 40 minutes seront l’occasion de découvrir des endroits qui ne sont habituellement pas ouverts au grand public.

La Bibliothèque Historique de la Ville de Paris vous accueille derrière

ses portes dérobées le dimanche 3 septembre 2023. De 14h à 18h,

émerveillez-vous devant la salle de lecture du 16e siècle, aux poutres peintes,

et sa collection impressionnante de livres anciens (plus de mille !)… et

découvrez l’extension inaugurée en 1969 lors de l’installation de la

bibliothèque en ce lieu.

La

Bibliothèque historique de la ville de Paris est installée dans l’hôtel

Lamoignon, construit à la fin du 16e siècle.

Cet hôtel

particulier a été la résidence de nombreuses personnalités aristocratiques et littéraires,

dont Diane de France, fille du roi Henri II et Alphonse Daudet. Elle est

spécialisée dans l’histoire de Paris et de l’Île-de-France, de la littérature

et du théâtre.

Elle offre aux curieux,

lecteurs, chercheurs et flâneurs près de trois millions de livres, journaux,

photos, plans, affiches, manuscrits, et même un millier de livres anciens à

emprunter.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Stéphane Mouchmouche Salle de consultation BHVP