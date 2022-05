Les traversées de l’estuaire de la Seine Le Havre, 11 juin 2022, Le Havre.

Les traversées de l’estuaire de la Seine Le Havre

2022-06-11 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00

Le Havre Seine-Maritime

Une traversée maritime pour profiter d’une visite sans contrainte de l’autre côté de l’eau. Au départ du Havre et de Trouville-sur-Mer, embarquez sur une vedette pour une traversée de l’estuaire vers l’autre rive. Vous pourrez passer la demi-journée ou la journée sur place sans contrainte (parking, circulation…). A bord du Ville du Havre ou du Goft Stream II, vous vivrez une expérience unique et originale : les traversées sont de véritables instants de découverte. Vous aurez l’occasion d’apprécier comme jamais l’estuaire, ses paysages et son architecture : c’est un nouveau point de vue sur les falaises, la côte de Nacre, la côte Fleurie ou encore sur le port du Havre qui s’offrent à vous. Les capitaines des bateaux vous accueilleront avec leur expérience et leur convivialité. Une fois achetée, les billets sont non échangeables et non remboursables sauf en cas d’annulation à l’initiative des organisateurs.

Une traversée maritime pour profiter d’une visite sans contrainte de l’autre côté de l’eau. Au départ du Havre et de Trouville-sur-Mer, embarquez sur une vedette pour une traversée de l’estuaire vers l’autre rive. Vous pourrez passer la…

+33 2 32 74 04 04 https://www.visiteduport-lehavre.fr/traversee-l-estuaire-seine-havre.ifr5ac1

Une traversée maritime pour profiter d’une visite sans contrainte de l’autre côté de l’eau. Au départ du Havre et de Trouville-sur-Mer, embarquez sur une vedette pour une traversée de l’estuaire vers l’autre rive. Vous pourrez passer la demi-journée ou la journée sur place sans contrainte (parking, circulation…). A bord du Ville du Havre ou du Goft Stream II, vous vivrez une expérience unique et originale : les traversées sont de véritables instants de découverte. Vous aurez l’occasion d’apprécier comme jamais l’estuaire, ses paysages et son architecture : c’est un nouveau point de vue sur les falaises, la côte de Nacre, la côte Fleurie ou encore sur le port du Havre qui s’offrent à vous. Les capitaines des bateaux vous accueilleront avec leur expérience et leur convivialité. Une fois achetée, les billets sont non échangeables et non remboursables sauf en cas d’annulation à l’initiative des organisateurs.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-05-13 par