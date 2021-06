Les traversées de l’estuaire de la Seine Le Havre, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Le Havre.

Les traversées de l’estuaire de la Seine 2021-07-21 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-21 19:30:00 19:30:00 Port de plaisance 125 boulevard Clémenceau

Le Havre Seine-Maritime

Une traversée maritime pour profiter d’une visite sans contrainte de l’autre côté de l’eau.

Au départ du Havre et de Trouville-sur-Mer, embarquez sur une vedette pour une traversée de l’estuaire vers l’autre rive. Vous pourrez passer la demi-journée ou la journée sur place sans contrainte (parking, circulation…).

A bord du Ville du Havre II ou du Goft Stream II, vous découvrirez depuis la mer les paysages, les infrastructures, les architectures des deux rives. Un dépliant présentant les sites et les paysages aperçus pendant la navigation vous sera remis à l’embarquement. Les capitaines des bateaux, Charles Legardien et Guy Perchey, vous accueilleront avec leur expérience et leu convivialité.

Une fois achetée, les billets sont non échangeables et non remboursables sauf en cas d’annulation à l’initiative des organisateurs.

+33 2 32 74 04 04 https://estuairedelaseine.fr/traversees/

