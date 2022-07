Les Traversées Baroques | Ciné-concert Méliès Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dès 5 ans Le Voyage à travers l'impossible et Le Royaume des fées, deux joyaux cinématographiques, sont à l'honneur de ce spectacle sur une création d'Étienne Meyer. Une réjouissante plongée musicale dans la magie du génial Méliès ! C'est au début du xxe siècle que Georges Méliès réalise ces courts-métrages dans son studio de cinéma en région parisienne: surimpression, fondu-enchaîné, arrêt de caméra, tous les nouveaux trucages s'y trouvent afin de raconter ces histoires fantastiques, témoins des premiers effets spéciaux. Pour ce voyage merveilleux et abracadabrantesque au cœur du soleil et au fond des océans, Étienne Meyer, en compagnie des musiciens de son ensemble. Les Traversées Baroques, conçoit un spectacle qui dépasse le traditionnel ciné-concert. Il donne la parole à l'arrière-petit-fils du réalisateur, pour une rencontre bouleversante avec les descendants des aventuriers inventés par son ancêtre. Un spectacle original pour découvrir l'univers incroyable du fabuleux enchanteur Méliès !

