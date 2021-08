Lille En ligne Lille, Nord Les travaux d’urgence en copropriété En ligne Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les travaux d’urgence en copropriété En ligne, 19 octobre 2021, Lille. Les travaux d’urgence en copropriété

En ligne, le mardi 19 octobre à 17:30

Les travaux d’urgence en copropriété ? ————————————– Le syndic de copropriété en charge de la gestion, de l’administration, et de l’entretien d’un immeuble, doit faire face, quelque fois, à des situations d’urgence. Il appartient au syndic d’être réactif. A défaut, sa responsabilité peut être engagée. Qu’est-ce qui qualifie la notion d’urgence ? Quelle procédure appliquée dans cette situation ? Ecoutez la juriste de l’ARC assistée d’un syndic professionnel et posez leurs vos questions. **→ Mardi 19 octobre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVTgAOdGLgdxFGVEP_ciC_HLo0ucMLyfY-pJBzs4Q5vnK2bQ/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVTgAOdGLgdxFGVEP_ciC_HLo0ucMLyfY-pJBzs4Q5vnK2bQ/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

Le syndic de copropriété en charge de la gestion, de l’administration, et de l’entretien d’un immeuble, doit faire face, quelque fois, à des situations d’urgence. En ligne Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T17:30:00 2021-10-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu En ligne Adresse Lille Ville Lille lieuville En ligne Lille