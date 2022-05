Les travailleuses et travailleurs domestiques : Unité ou fragmentation du droit social ? Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel, 16 mai 2022, Sceaux.

du lundi 16 mai au mardi 17 mai à Faculté Jean Monnet (Droit, Economie, Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel

Lundi 16 mai 2022 —————– ### L’émergence juridique d’un secteur professionnel Présidence de séance : Marie Cartier, Nantes Université ### 14h à 18h « Typologie des formes juridiques de mise au travail domestique » « Les normes applicables au travail domestique : entre unité et diversité » « Activité(s) et métiers du travail domestique : l’identification et la construction d’une branche professionnelle en question(s) » « La structuration des branches professionnelles » Table ronde animée par Clémence Ledoux, Nantes Université / Freiburg Institut for Advanced Studies (FRIAS), Université de Freiburg, Allemagne Avec la participation de : Gilles Dumont, MDE, Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance Stéphane Fustec, CGT (Confédération Générale du Travail) Régis Granet, Fédésap (Fédération Française des Services à la Personne et de Proximité) Véronique Revillod, CFDT Services Pierre-Olivier Ruchenstain, FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs de France) Vincent Vincentelli, UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles) Mardi 17 mai 2022 —————– ### Contexte juridique international et politiques nationales Présidence de séance : Benoît Petit, UVSQ – Université Paris-Saclay ### 9h30 à 12h30 « La convention n°189 de l’OIT au sein de l’Union européenne » « Les voies d’action des travailleurs domestiques contre les formes de travail forcé » « Rémunération du travail domestique et politiques publiques » « Formation et qualification : quelle professionnalisation pour le travail domestique ? » ### Conditions de travail, qualité de l’emploi Présidence de séance : Philippe Martin, CNRS,Université de Bordeaux ### 14h à 16h30 « La face cachée du care. Les conditions de travail de l’aidant à domicile » « Le temps de travail dans le secteur de l’aide à la personne : droit commun ou droit spécial ? » « Travail domestique et discriminations intersectionnelles » Retrouvez le programme complet sur le site de la Faculté Jean Monnet

Colloque

Faculté Jean Monnet (Droit,Economie,Gestion) – Université Paris-Saclay – Salle Georges Vedel 54, Boulevard Desgranges, 92330 Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine



