Les travailleurs du clic Bibliothèque Italie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les travailleurs du clic Bibliothèque Italie, 7 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Une conférence à la bibliothèque Italie, par Clément Le Ludec, sociologue du travail et du numérique Comment fonctionne l’intelligence artificielle ? Quels sont les métiers dont l’IA a besoin pour fonctionner ? Dans ce travail d’enquête Clément Le Ludec montre que l’IA s’appuie sur des chaînes de production mondiales impliquant des travailleurs invisibles qui produisent et corrigent les données pour l’entraînement des algorithmes depuis des pays comme Madagascar. Clément Le Ludec est doctorant à l’Institut Polytechnique de Paris (IPP). Sociologue du travail et du numérique, il est spécialiste des transformations numériques du travail et particulièrement du travail des plateformes (Uber, Deliveroo) et des activités liées à l’intelligence artificielle Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol Paris 75013

5 : Place d’Italie (Paris) (119m) 83 : Place d’Italie (Paris) (119m)

Contact : 01 56 61 34 30 bibliotheque.italie@paris.fr https://twitter.com/italiebib?lang=fr Conférence

Date complète :

