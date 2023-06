Sport et montagne LES TRAPPEURS Les Orres Les Orres Catégories d’Évènement: Hautes-Alpes

Les Orres Sport et montagne LES TRAPPEURS Les Orres, 5 août 2023, Les Orres. Sport et montagne 5 – 9 août LES TRAPPEURS 198 € (hors aides de l’Etat et VACAF) « Sport et montagne » est un séjour à la montagne, aux Orres dans les Hautes-Alpes (05).

Cela va permettre aux participants de renforcer leurs apprentissages, de découvrir, à travers le massif des Alpes, un nouvel environnement et d’effectuer des activités sportives.

De plus, ce séjour développera leurs autonomies et ils se verront confier des taches qui les responsabiliseront.

Par ailleurs, ils apprendront la vie de groupe par l'apprentissage de règles.

2023-08-05T09:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

Hautes-Alpes
Age min 6
Age max 12

