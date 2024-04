Les Trappeurs en Herbe Le relais de Chantelouve, samedi 17 août 2024.

Les Trappeurs en Herbe dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 17 – 24 août Le relais de Chantelouve 660

Début : 2024-08-17T10:00:00+02:00 – 2024-08-17T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-24T00:00:00+02:00 – 2024-08-24T17:00:00+02:00

Un séjour pour toi « touche à tout », et aventurier en herbe, au grand air, avec une demi-journée encadrée par un spécialiste pour partager les trucs et astuces de la construction d’une cabane avec tes copains. Ensuite, tu reviendras vers ton projet collectif tout au long du séjour pour le peaufiner ! Cela sera votre QG.

À travers ce séjour, tu pourras découvrir l’importance nécessaire de protéger la nature et notre planète à travers des gestes du quotidien et la découverte du milieu montagnard : sa faune, sa flore et les plantes comestibles en compagnie d’un accompagnateur de moyenne montagne.

Tu participeras aussi à des grands jeux autour de l’écologie, de l’environnement et des jeux d’orientation. Tu pourras t’initier à l’escalade pour prendre un peu de hauteur dans les débats de demain, car nous sommes tous concernés et alertés.

Il y aura aussi la boum de fin de séjour, des balades et beaucoup de souvenirs et de copains à se faire.

Et pourquoi pas une fin de journée à la cabane, un repas « trappeur » autour d’un feu de camp, ou dormir une nuit sous tente ? Cela te tente, allez vite, Fais un signe !

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

nature escalade

PTV&L