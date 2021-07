LES TRANSVERSALES MUSIQUE : CARNABY STREET Faugères, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Faugères.

Faugères Hérault Faugères

Musique : Les Trois musiciens qui composent Carnaby Street ont une passion pour les plus grands tubes des années 60 à nos jours qu’ils revisitent… à leur façon. Carnaby Street c’est tout d’abord un groupe 100% ukulélé qui reprend les plus grands titres du rock, du métal, de la funk et du disco d’une manière totalement décalé.

Suivi à la nuit tombée du Concert Dessiné de : Laurent Bonneau. Laurent Bonneau est auteur de BD, peintre et vidéaste. Sa pratique mêle toujours son sens du son, de l’image et son goût pour des récits elliptiques. Diplômé de l’École Supérieure Estienne à Paris en 2008, puis à l’ENS des Arts Décoratifs à Paris en 2012, il signe sa première bande dessinée, avec son frère Julien Bonneau, la trilogie « Métropolitan » aux éditions Dargaud, en 2007. Il est désormais auteur ou co-auteur de 19 livres (12 BD et 7 livres ainsi qu’une douzaine de courts-métrages ou clips. Entrée libre.

+33 4 67 36 67 13

