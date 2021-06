LES TRANSVERSALES « FRÉDÉRIQUE LE NAN » Faugères, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Faugères.

LES TRANSVERSALES « FRÉDÉRIQUE LE NAN » 2021-07-08 19:30:00 – 2021-07-08

Faugères Hérault Faugères

Rencontre littéraire à partir de 19h30 Autrice : Frédérique Le Nan Animatrice : Nolwen Terrien Frédérique Le Nan, pour Poétesses et écrivaines en Occitanie médiévale (Presses universitaires de Rennes) Frédérique LE NAN est maîtresse de conférences à l’Université d’Angers, spécialiste de langue et littérature du Moyen Âge. Elle se consacre à l’édition de manuscrits médiévaux, aux études de genre dans la poésie occitane et à la représentation des autrices dans l’histoire littéraire. Elle viendra nous présenter son dernier ouvrage, Poétesses et écrivaines en Occitanie médiévale, et son passionnant travail de recherche et d’enseignement.

Suivi d’un concert avec « Testa Dura » Musique d’Oc et d’ailleurs. Entrée libre.

Rencontre littéraire à partir de 19h30 Autrice : Frédérique Le Nan Animatrice : Nolwen Terrien Frédérique Le Nan, pour Poétesses et écrivaines en Occitanie médiévale (Presses universitaires de Rennes). Frédérique LE NAN est maîtresse de conférences à l’Université d’Angers, spécialiste de langue et littérature du Moyen Âge. Concert avec « Testa Dura » Musique d’Oc et d’ailleurs. Entrée libre.

+33 4 67 36 67 13

Rencontre littéraire à partir de 19h30 Autrice : Frédérique Le Nan Animatrice : Nolwen Terrien Frédérique Le Nan, pour Poétesses et écrivaines en Occitanie médiévale (Presses universitaires de Rennes). Frédérique LE NAN est maîtresse de conférences à l’Université d’Angers, spécialiste de langue et littérature du Moyen Âge. Concert avec « Testa Dura » Musique d’Oc et d’ailleurs. Entrée libre.

Rencontre littéraire à partir de 19h30 Autrice : Frédérique Le Nan Animatrice : Nolwen Terrien Frédérique Le Nan, pour Poétesses et écrivaines en Occitanie médiévale (Presses universitaires de Rennes) Frédérique LE NAN est maîtresse de conférences à l’Université d’Angers, spécialiste de langue et littérature du Moyen Âge. Elle se consacre à l’édition de manuscrits médiévaux, aux études de genre dans la poésie occitane et à la représentation des autrices dans l’histoire littéraire. Elle viendra nous présenter son dernier ouvrage, Poétesses et écrivaines en Occitanie médiévale, et son passionnant travail de recherche et d’enseignement.

Suivi d’un concert avec « Testa Dura » Musique d’Oc et d’ailleurs. Entrée libre.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT AVANT-MONTS