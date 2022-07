Les Transhumances Musicales

Les Transhumances Musicales, 15 juillet 2022, . Les Transhumances Musicales



2022-07-15 – 2022-07-15 EUR 44 44 Les Transhumances musicales de Laàs fêtent leur 25ème édition.

Les papys rockeurs espagnols de Ska-P viendront animer la soirée par un concert en plein air, avec en première partie Bleck – Manigance.

Maintenu en cas de pluie.

