Les Transgéniques

Les Transgéniques, 26 juin 2022, . Les Transgéniques

2022-06-26 – 2022-06-26 15 15 EUR * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Recette d’un spectacle hilarant :

– une poignée de comédiens déjantés

– une pincée de folie

– une louche de scènes humoristiques

– une cuillérée de sujets sulfureux

– un litre de bouillon de talent

– une émulsion de rythme endiablé

Pour pimenter le tout : un beau poulet transgénique de 60kg environ Comédie humoristique avec les ateliers théâtre adultes

Mise en scène Séverine Garcia – Durée 100mn

Tout public * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Recette d’un spectacle hilarant :

– une poignée de comédiens déjantés

– une pincée de folie

– une louche de scènes humoristiques

– une cuillérée de sujets sulfureux

– un litre de bouillon de talent

– une émulsion de rythme endiablé

Pour pimenter le tout : un beau poulet transgénique de 60kg environ Comédie humoristique avec les ateliers théâtre adultes

Mise en scène Séverine Garcia – Durée 100mn

Tout public * Dans le cadre du Festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre * Recette d’un spectacle hilarant :

– une poignée de comédiens déjantés

– une pincée de folie

– une louche de scènes humoristiques

– une cuillérée de sujets sulfureux

– un litre de bouillon de talent

– une émulsion de rythme endiablé

Pour pimenter le tout : un beau poulet transgénique de 60kg environ Comédie humoristique avec les ateliers théâtre adultes

Mise en scène Séverine Garcia – Durée 100mn

Tout public dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville