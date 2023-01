Les Traînes Bûches Arleuf Arleuf Arleuf Catégories d’Évènement: Arleuf

Nièvre Arleuf Trad rock , Rock’n Patois , Rock Agricole bien des termes pour désigner leur musique puissante et énergique qui prend ses bases dans le punk-rock mais aussi dans les chansons en patois et mélodies trad du Morvan et d’ailleurs comme par exemple celle de nos cousins Cajuns. Leurs compositions vont à l’essentiel et parle de la vie simple que l’on peut avoir dans le Morvan. Juste une bonne tranche de vie en fait !

Tarif : plein – 10€ / réduit – 5€*

*Adhérents des associations : Pour une fois qu’on sort, Tortuga, JDA Dijon Bourgogne, ASAV Rugby, Cinémathèque Régional de Bourgogne Jean Douchet, Pétanque de Château Chinon, Association des Jeunes médecins généralistes de Bourgogne, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne ; moins de 16 ans, étudiants, retraités et demandeurs d’emploi contact@lecornemuse.com +33 3 86 78 84 66 Le Cornemuse 93 Route du Haut Morvan Arleuf

