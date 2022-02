LES TRAILS DU PORTAIL DE ROQUANDOUÏRE Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare Catégories d’évènement: Hérault

L'Association Lézitrail 34 vous propose

LES TRAILS DU PORTAIL DE ROQUANDOUÏRE

Dimanche 15 mai 2022 à St Gervais sur Mare

1ère édition de cet événement : « Les Trails du Portail de Roquandouïre ». Au départ de Saint Gervais sur Mare, deux parcours seront proposés : 12 km 800 D+

25 km 1700 D+ Renseignements :

Par tél : 06 72 40 38 68

Par mail : nougaret.julie@gmail.com

1ère édition de cet événement : « Les Trails du Portail de Roquandouïre ». Au départ de Saint Gervais sur Mare, deux parcours seront proposés : 12 km 800 D+

25 km 1700 D+ Renseignements :

Par tél : 06 72 40 38 68

Par mail : nougaret.julie@gmail.com

