Causerie-rencontre, capsule sonore dans le cadre du 18ème Parcours Filles Femmes, 2021 / Public : A partir de 16 ans / Consultable en ligne à partir du 28 mars 2021 Célébrons les Droits des Femmes autour du thème « Elles pe(a)nsent le Futur », un choix inspiré par le besoin de se projeter – et d’agir dès aujourd’hui – pour un avenir à la hauteur de nos visions, de nos utopies, et de nos idéaux individuels et collectifs. Voir loin, imaginer, anticiper, créer, faire le récit d’un avenir proche ou lointain, inventer de nouvelles formes de soins, de rituels, de nouveaux modes de vie, et toujours s’inspirer des femmes puissantes qui nous ont précédées, voilà ce qui nous rassemblera durant ce nouveau Parcours Filles Femmes Rencontre avec Saïda Nait Bouda, « les Traditions du Futur, causerie de pleine lune » . La chorégraphe voyageuse nous présentera sa recherche sur les traditions féminines d’Afrique du Nord, et son projet chorégraphique participatif « Traditions du Futur », un rituel contemporain qu’elle mènera avec celles et ceux qui en auront envie, aux beaux jours, en plein air, avec la complicité de notre directrice artistique, la chorégraphe Isabelle Maurel. En partenariat avec : – Saïda Naït Bouda – Isabelle Maurel, chorégraphe / Animations -> Conférence / Débat En ligne En ligne 75011 Contact :Comité Metallo https://lesmetallos.org Animations -> Conférence / Débat

