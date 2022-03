Les traditions carnavalesques en Provence Galerie De natura rerum Arles Catégories d’évènement: Arles

Les traditions carnavalesques en Provence

Galerie De natura rerum, 8 avril 2022, Arles.

le vendredi 8 avril à 19:00

Les origines lointaines du carnaval se situent dans l’Antiquité grecque et latine, entre autres avec les Dionysies, fêtes en l’honneur de Dionysos (Bacchus pour les Romains), ou avec les Saturnales, dédiées au dieu Saturne, mais aussi dans l’ancienne Babylone. Ces rites se retrouvent au Moyen Âge, avec les mêmes caractéristiques festives et symboliques fondamentales comme la célébration de la fertilité et la transgression des normes sociales. Dans le Midi de la France, cette tradition a donné à l’époque moderne des caractéristiques particulières, comme le jugement de Caramentrant ou la danse des « boufets » (soufflets), avec des danses et des musiques de circonstance. Le conférencier, Sauveur Lombardo, militant de la vie associative, a été le principal animateur du carnaval associatif d’Arles dans les année 1980, qui a su recréer une participation véritablement festive et populaire à cette tradition qui avait tendance à se figer. Une exposition de photos de Serge Bassetto sur ce thème sera également présentée à la librairie.

Entrée libre

Conférence de Sauveur Lombardo, militant de la vie associative, le vendredi 8 avril à 19 h à la librairie-galerie De natura rerum. Galerie De natura rerum 50 rue du Refuge 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2022-04-08T19:00:00 2022-04-08T21:00:00

