Petite-Rosselle Moselle Petite-Rosselle La virtuosité ne tient qu’à un fil. Pour ce nouveau spectacle hors-les-murs, Rachid Ouramdane réunit le célèbre highliner Nathan Paulin, figure de proue de cette discipline et détenteur de plusieurs records, ainsi qu’une équipe d’artistes aériens et athlètes aventuriers pour un travail in situ. Ensemble, ils investissent des sites de plein air, avec comme toile de fond une réflexion sur notre capacité à respecter les environnements dans lesquels nous évoluons dans lesquels nous évoluons proposant de nouvelles lectures de ces paysages. Rachid Ouramdane tente aussi de faire entendre la sensibilité et le rapport intime que ces interprètes de l’extrême entretiennent avec leurs pratiques. Au travers d’évolutions en hauteur, l’idée est de révéler ce que ces individus hors norme tentent d’approcher dans leur façon d’échapper à la gravité. Chaque représentation est une nouvelle création tant l’adéquation avec le lieu préalablement choisi influence les choix du chorégraphe dans la composition de son travail. Gageons que le site industriel exceptionnel du Parc Explor Wendel et ses deux imposants chevalements miniers lui permettront d’inventer, une nouvelle fois, une pièce d’une sensibilité à couper le souffle. +33 3 87 84 64 30 https://carreau-forbach.com/ Petite-Rosselle

