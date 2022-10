Les Traces du Fromage de Laguiole AOP et de l’Aligot de l’Aubrac Laguiole Laguiole Catégorie d’évènement: Laguiole

2023-03-12 – 2023-03-12 Place de la Mairie Laguiole Aveyron Laguiole EUR Organisée par le Syndicat de défense et de promotion du Fromage Laguiole AOP en partenariat avec la coopérative Jeune Montagne, les stations de ski de l’Aubrac et l’Office de Tourisme de Laguiole. – Trois boucles (12 kms, 18 kms ou 21 kms) sont spécialement tracées pour l’occasion et vous emmènent de buron en buron, à la découverte des paysages infinis de l’Aubrac. Des randonnées conviviales, au départ de la station de ski de Laguiole, de Brameloup ou de Nasbinals, d’allure libre, ouvertes à tous, alliant l’activité pleine nature à la rencontre des produits du terroir. Randonnées, à ski de fond ou en raquettes selon l’enneigement, qui vous mèneront de buron en buron, à la rencontre des gens du pays et de leurs produits de l’Aubrac, partagés dans l’esprit et l’ambiance de l’hospitalité de l’Aubrac. OFFICE DE TOURISME DE LAGUIOLE

