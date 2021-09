Les toxiques à la maison Bidache, 6 octobre 2021, Bidache.

Les toxiques à la maison 2021-10-06 – 2021-10-06

Bidache Pyrénées-Atlantiques

De 9h à 13h , réalisez vous même vos produits cosmétiques, d’hygiène et d’entretien. Vous apprendrez à décrypter les étiquettes des emballages, à faire votre lessive et un baume pour les mains.

Matériel et ingrédients fournis. Prévoir des contenants pour rapporter chez soi les produits réalisés sur place. Sur réservation uniquement, places limitées.

+33 5 59 37 47 20

