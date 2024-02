LES TOUTES PETITES CRÉATURES Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, jeudi 29 février 2024.

LES TOUTES PETITES CRÉATURES MINOKINO. Animation de Lucy Izzard Jeudi 29 février, 10h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Billetterie sur place. Normal 6,50€ / Réduit 5,50€ / -16 ans 4,50€ / Carte Jeune Bordeaux Métropole 4€ / Abonnement 5 entrées : 26€ au premier achat puis 25€ à la recharge / + de détails https://mediatheque.carbon-blanc.fr/services/cinema

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T10:00:00+01:00 – 2024-02-29T11:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T10:00:00+01:00 – 2024-02-29T11:00:00+01:00

Suivez les aventures de Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes. À travers le jeu, ces petites créatures en pâte à modeler découvrent avec amusement le monde qui les entoure. L’humour est au cœur de ce programme, abordant avec légèreté des thèmes tels que la découverte de l’autre, le travail d’équipe, l’empathie et la tolérance.

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« data »: {« author »: « AlloCine », « cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 960, « description »: « Regardez la bande annonce du film Les Toutes Petites Cru00e9atures (Les Toutes Petites Cru00e9atures Bande-annonce VF). Les Toutes Petites Cru00e9atures, un film de Lucy Izzard », « html »: «

