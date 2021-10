Les (tout) P’tits Enchantements du Dix Dix (Le) Maison de Quartier, 31 octobre 2021, Nantes.

2021-10-31

Horaire :

Gratuit : non 5 € / 4 € réduit (Centres de loisirs, demandeurs d’emploi, carte blanche) Réservations : ptitsenchantementsPass sanitaire demandé aux personnes de plus de 12 ans

Festival jeune et très jeune public.Le festival aura lieu du 27 octobre au 3 novembre ! L’année dernière, le festival devait fêter ses 10 ans… A cause des conditions sanitaires, nous avions opté pour une édition 9 et demi. Cette année ne nous permettra pas non plus de célébrer comme il faut la dixième édition… C’est donc une édition 9 trois quarts que nous vous proposons, avec un peu plus de convivialité tout de même que l’année dernière ! Au programme – du 27 octobre au 3 novembre 2021 : – Des poules et des hommes – Cie Sauve qui peut – Spectacle de marionnettes – dès 4 ans – 45 min.- La merveilleuse rentrée d’Olie – Cie La Tricoteuse d’histoires – Conte et musique – dès 5 ans – 45 min.- Têtes en Bois – Cie En attendant la marée ! – Spectacle de marionnettes, musique en direct et bruitage sonore – de 18 mois à 6 ans – 25 min.- Yellow Sun Machine – Poussins Phoniques – Concert jeune public et familial – dès 5 ans – 55 min.Dates et horaires sur ptitsenchantements

Dix (Le) Maison de Quartier adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne

02 40 69 51 44 https://lecollectifdudix.org/ contact@collectifdix.com https://ptitsenchantements.jimdofree.com/programmation-2021/