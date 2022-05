Les tout-petits s’aventurent au musée

2022-08-03 10:30:00 – 2022-08-03 11:15:00 Baskets aux pieds, oreilles aux aguets, yeux grands ouverts, vous êtes prêts pour une balade dans les prairies ! Et voilà que cette aventure vous conduit à la rencontre des animaux de l’écoMusée. Toucher, écouter, sentir… Tous vos sens sont en éveil !

Famille, enfants de 18 mois à 3 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 €

Forfait famille : 11 €

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05 dernière mise à jour : 2022-04-01 par

