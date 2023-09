Les tout-petits et leurs albums : entre le vu et l’entendu Médiathèque Françoise Sagan Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 09h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Réservation par mail à

bibliothèque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr

Rencontre entre Evelio Cabrejo-Parra et Christian Bruel, animée par Dominique Rateau de l’Agence quand les livres relient

Parmi les arguments en

faveur de la lecture partagée d’albums avec les tout-petits, l’élaboration du

langage (familiarisation avec la langue écrite, la langue du récit, acquisition

de vocabulaire, rapport heureux avec les livres… qui favoriseront plus tard

l’apprentissage de la lecture) est probablement celui sur lequel de nombreux

médiateurs, mais également les institutions, s’appuient pour défendre leur

démarche et mettre en place leurs projets et actions lecture-petite enfance.

Toutefois, force est de constater que dans leurs pratiques, les professionnels

– en particulier ceux de la petite enfance et du soin – choisissent

« spontanément » des albums perçus comme « simples »,

c’est-à-dire avec peu de texte (peu de mots…) mais toujours en association

avec des images. Rares sont ceux qui, me semble-t-il, s’intéressent,

s’interrogent sur le.s récit.s porté.s par les images elles-mêmes, ou plutôt

les récits qui s’écrivent entre le texte et les images, dans un dialogue permanent

qui se nourrit aussi du dialogue entre l’adulte et le tout-petit qui

« lisent » ensemble.

Dans le cadre d’un

partenariat avec l’Agence quand les livres relient et à l’occasion de

l’exposition À hauteur de bébé, nous

avons proposé à Evelio Cabrejo-Parra et à Christian Bruel de débattre de cette question.

Evelio Cabrejo-Parra, psycholinguiste,

et vice-président de l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les

Exclusions et les Ségrégations), apportera son éclairage sur les compétences

langagières et cognitives du bébé aux différents stades de son développement.

Christian Bruel, auteur, éditeur et membre du conseil d’administration de

l’Agence quand les livres relient, lui répondra en tant que spécialiste de

l’album et des images qu’ils contiennent.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact :

Louise Oligny (photographie), Agence quand les livres relient. « Dans la salle d’attente, lire ensemble à la PMI », 2022