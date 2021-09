Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges LES TOUT-PETITS DÉJEUNERS Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

LES TOUT-PETITS DÉJEUNERS Mirecourt, 25 septembre 2021, Mirecourt. LES TOUT-PETITS DÉJEUNERS 2021-09-25 09:30:00 – 2021-09-25 Médiathèque 11 rue Vuillaume

Mirecourt Vosges Les tout-petits déjeuners

animés par une bibliothécaire spécialisée jeunesse

Des lectures, des jeux, un grand moment de découverte.

Pour les enfants de 0 – 4 ans. Sur inscription 03 29 37 47 40 Médiathèque Intercommunale de Mirecourt – CCMD dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Mirecourt, Vosges Autres Lieu Mirecourt Adresse Médiathèque 11 rue Vuillaume Ville Mirecourt lieuville 48.3014#6.13521