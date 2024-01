Les tout-petits au spectacle Contes du pays de nulle part Onet-le-Château, mercredi 14 février 2024.

Tous les deuxièmes mercredis du mois, la Médiathèque Paul Géraldini se déplace au Café Culturel Le Krill pour un « Rendez-vous Conte » familial.

Dans ce pays fabuleux, le grillon défie le lion, le dragon cherche des pierres qui parlent et un forgeron se joue du diable en musique. Quelque part entre le griot et le grand-père au coin du feu, Florant Mercadier nous invite à un voyage au gré des murmures du vent et de ses musiques.

Gratuit sans inscription | Tout public à partir de 3 ans | Durée 40 min.

Après le Conte, la Ludothèque d’Onet-le-Château vous fait découvrir sur place son univers du jeu de société. EUR.

25 Place des Artistes

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie krill@onet-le-chateau.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



