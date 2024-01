Les tout-petits au spectacle Cannelle et Timothée Onet-le-Château, mercredi 13 mars 2024.

Tous les deuxièmes mercredis du mois, la Médiathèque Paul Géraldini se déplace au Café Culturel Le Krill pour un « Rendez-vous Conte » familial.

Dans les montagnes inaccessibles des Pyrénées, une enfant sauvage vit élevée pas un ours. Ce n’est pas toujours facile lorsqu’on est un ours grognon de répondre aux questions d’une fillette de 5 ans. Dans un décor simple et délicat, un marionnettiste nous conte la très belle histoire de Cannelle et Timothée. Un spectacle tendre et émouvant pour petits et grands, interprété par un comédien et ses marionnettes.

Gratuit sans inscription | Tout public à partir de 3 ans | Durée 35 min.

Après le Conte, la Ludothèque d’Onet-le-Château vous fait découvrir sur place son univers du jeu de société. EUR.

25 Place des Artistes

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie krill@onet-le-chateau.fr

