Les Tours de Merle « Visite nocturne et saveurs médiévales » Saint-Geniez-ô-Merle, mercredi 10 juillet 2024.

À la lueur d’un coucher de soleil et au cœur d’un site ouvert rien que pour vous, allez à la rencontre d’une lointaine habitante des Tours de Merle, cheminez à travers le temps et dans une ambiance magique et privilégiée, découvrez l’histoire de la forteresse. En fin de visite, agitez vos papilles en finissant sur une note épicée aux effluves médiévales.

Sur réservation, à partir de 6 ans. 25 personnes maximum 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 19:00:00

fin : 2024-08-28 21:00:00

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

