Les Tours de Merle : Veillée cantou et histoires avec Frédéric Pesteil » L’histoire de la Xaintrie «

Les Tours de Merle : Veillée cantou et histoires avec Frédéric Pesteil » L’histoire de la Xaintrie « , 2 novembre 2022, . Les Tours de Merle : Veillée cantou et histoires avec Frédéric Pesteil » L’histoire de la Xaintrie »



2022-11-02 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-02 17:30:00 17:30:00 Agitons nos savoirs et retrouvons nous autour d’une veillée causeries à la chaleur du cantou dans les belles couleurs automnales de la Xaintrie ! Panorama historique de la Xaintrie, un territoire aux marges du Limousin, de l’Auvergne et du Quercy. Quel est donc ce pays où sont implantées les majestueuses Tours de Merle ?

Médiateur culturel et diplômé en archéologie, Frédéric Pesteil propose un tour d’horizon de la Xaintrie, selon des approches chronologiques et géographiques. dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville