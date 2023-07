Les Tournesols sauvages / Avant-premières ! 8e édition Le Louxor – Palais du Cinéma Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les Tournesols sauvages / Avant-premières ! 8e édition Le Louxor – Palais du Cinéma Paris, 11 juillet 2023, Paris. Le mardi 11 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif unique : 6€ Dans le cadre de « Avant-premières ! » avec les Cinémas Indépendants Parisiens, le cinéma Le Louxor vous invite à découvrir le film « Les Tournesols sauvages » de Jaime Rosales en avant-première ! Séance suivie d’un débat avec Jaime Rosales LES TOURNESOLS SAUVAGES de Jaime Rosales

Espagne I 1H46 I VOSTF Avec Anna Castillo, Oriol Pla, Quim Avila, Lluis Marquès À Barcelone, Julia, 22 ans, élevant seule ses deux enfants, rêve de liberté et d’émancipation. Comme un tournesol suivant sans relâche la lumière, elle part chercher le soleil sous d’autres horizons. Lorsque le hasard remet sur son chemin deux hommes qu’elle a connu par le passé, la voilà confrontée à des émotions contraires. Le Louxor – Palais du Cinéma 170 Boulevard de Magenta 75010 Paris Contact : https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/ https://fb.me/e/18IVTpzgn https://fb.me/e/18IVTpzgn https://www.louxor-reserver.cotecine.fr/reserver/F369614/D1689098400/VO/2248/

© Quim Vives Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Louxor - Palais du Cinéma Adresse 170 Boulevard de Magenta Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Louxor - Palais du Cinéma Paris

Le Louxor - Palais du Cinéma Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/