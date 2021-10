“Les tournesols” de Fabrice Melquiot Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)-, 21 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

“Les tournesols” de Fabrice Melquiot

du jeudi 21 octobre au mardi 1 février 2022 à Grange de la Ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo)-

par le Théâtre d’à côté avec Sabine Crunelle, Martine Dumortier, Pascale Gosselin, Marie-Christine Storme. Direction Rabah Henneguier (durée 1h30) Un huis clos familial mêlant humour et mélancolie, et tissant la biographie de quatre femmes, Violet, soixante ans, et ses trois filles, Black, Brown et Blue. Dans leur ville de province, chacune tente d’échapper à l’ennui et de s’extirper d’un modèle familial ambivalent qui mêle force de vivre et désir de mourir.

8€, 5€ * Tarif réduit ( moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, crédits-loisirs, carte FNCTA, Passeport loisirs aînés V d’ascq, Intermittents du spectacle, … ) sur présentation d’un justificatif. Abonnements à tarifs dégressifs

la force de 4 femmes face à l’adversité de la vie…

Grange de la Ferme Dupire- 80,rue Yves Decugis (métro Triolo)- 59650. Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T22:00:00;2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:00:00;2022-02-01T20:30:00 2022-02-01T22:00:00